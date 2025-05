Terremoto de magnitude 7,4 atinge costa sul do Chile e provoca evacuações por ameaça de tsunami Entre os evacuados estavam moradores locais e equipes das bases de pesquisa no continente gelado...

Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu a costa sul do Chile na manhã desta sexta-feira (2), provocando alertas de tsunami e ordens de evacuação em áreas remotas do extremo sul do país e em bases localizadas na Antártida. O tremor foi registrado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) às 9h, horário local, com epicentro na Passagem de Drake — região marítima situada entre o Cabo Horn e o continente antártico — a uma profundidade de apenas 10 quilômetros.

