Times paulistas seguem sem vencer na primeira rodada do Brasileirão Os times paulistas ainda não venceram na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado (29),... Portal Veloz|Do R7 31/03/2025 - 10h46 (Atualizado em 31/03/2025 - 10h46 )

Os times paulistas ainda não venceram na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado (29), o São Paulo só empatou com o Sport por 0 a 0 jogando em casa. O Palmeiras também ficou na igualdade sem gols com o Botafogo, no domingo (30), também em casa. O Santos até saiu na frente do Vasco, mas tomou a virada e perdeu por 2 a 1. Com reservas, o Corinthians saiu atrás do Bahia, mas buscou o empate no final do jogo: 1 a 1. O estreante Mirassol perdeu por 2 a 1 contra o Cruzeiro, no sábado. O Bragantino nesta segunda-feira (31), contra o Ceará.

