Tiroteio em tentativa de assalto a caixa eletrônico causa pânico em supermercado de Osasco Pelo menos quatro homens desceram do veículo, enquanto o motorista deixou o local logo em... Portal Veloz|Do R7 27/08/2025 - 20h18 (Atualizado em 27/08/2025 - 20h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Pelo menos quatro homens desceram do veículo, enquanto o motorista deixou o local logo em seguida. Uma tentativa de assalto a um caixa eletrônico dentro de um supermercado provocou momentos de pânico entre clientes e funcionários na tarde desta quarta-feira (27), em Osasco, na região metropolitana de São Paulo.

Para mais detalhes sobre este incidente alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Campinas amplia ações para vacinar adolescentes contra o HPV

Milei é retirado de caravana após protesto com pedras e garrafas em Buenos Aires

Incêndio destrói residência na Vila Queiroz em Limeira