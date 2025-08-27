Tiroteio em tentativa de assalto a caixa eletrônico causa pânico em supermercado de Osasco
Pelo menos quatro homens desceram do veículo, enquanto o motorista deixou o local logo em...
Pelo menos quatro homens desceram do veículo, enquanto o motorista deixou o local logo em seguida. Uma tentativa de assalto a um caixa eletrônico dentro de um supermercado provocou momentos de pânico entre clientes e funcionários na tarde desta quarta-feira (27), em Osasco, na região metropolitana de São Paulo.
Pelo menos quatro homens desceram do veículo, enquanto o motorista deixou o local logo em seguida. Uma tentativa de assalto a um caixa eletrônico dentro de um supermercado provocou momentos de pânico entre clientes e funcionários na tarde desta quarta-feira (27), em Osasco, na região metropolitana de São Paulo.
Para mais detalhes sobre este incidente alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: