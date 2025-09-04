Logo R7.com
TJ declara inconstitucional a proibição do serviço de mototáxi em SP

Tânia Rêgo/Agência Brasil A proibição do serviço de mototáxis na cidade de São Paulo foi...

Tânia Rêgo/Agência Brasil

A proibição do serviço de mototáxis na cidade de São Paulo foi declarada inconstitucional nesta quarta-feira (3) pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). A restrição havia sido estabelecida pelo Decreto 62.144/23, do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Com a decisão, tomada de forma unânime pelos desembargadores que julgaram o caso, a Prefeitura de São Paulo terá o prazo de 90 dias para regulamentar a atividade de transporte remunerado de passageiros por moto [mototáxi]. A administração municipal, no entanto, pode recorrer dessa decisão.


