‘Todo mundo pula’: fala de piloto revela desespero antes da queda de balão em Praia Grande

Reprodução/NDEm depoimento, o piloto do balão que caiu em Praia Grande, no Extremo Sul de Santa... Portal Veloz|Do R7 23/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 23/06/2025 - 12h17 )

Reprodução/NDEm depoimento, o piloto do balão que caiu em Praia Grande, no Extremo Sul de Santa Catarina, Elves de Bem Crescêncio, informou que o fogo teve início no cesto e, rapidamente, espalhou-se. No total, oito pessoas morreram na tragédia registrada no último sábado (21).

Para mais detalhes sobre essa tragédia e o depoimento do piloto, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

