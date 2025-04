Tomate e abobrinha lideram alta de preços na Ceasa Campinas; confira dicas do “sacolômetro” Imagem: Prefeitura de CampinasEntre os dias 31 de março e 7 de abril, levantamento do... Portal Veloz|Do R7 08/04/2025 - 12h51 (Atualizado em 08/04/2025 - 12h51 ) twitter

Imagem: Prefeitura de CampinasEntre os dias 31 de março e 7 de abril, levantamento do Sacolômetro destaca aumentos expressivos nos hortifrutigranjeiros, com abobrinha subindo mais de 50%. Melancia, chuchu e batata ágatha tiveram as maiores quedas no período.

Para mais detalhes sobre as oscilações de preços e dicas do Sacolômetro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

