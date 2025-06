Tour Campinas Bike reúne mais de 400 ciclistas por mobilidade sustentável e turismo local Foto: Prefeitura de CampinasMais de 400 pessoas participaram na manhã deste domingo, 1º de junho,... Portal Veloz|Do R7 02/06/2025 - 10h58 (Atualizado em 02/06/2025 - 10h58 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasMais de 400 pessoas participaram na manhã deste domingo, 1º de junho, do Tour Campinas Bike, passeio ciclístico promovido pela Prefeitura de Campinas que uniu lazer, mobilidade sustentável e valorização do patrimônio histórico e turístico da cidade. A concentração aconteceu na Estação Cultura, no Centro, e reuniu iniciantes e ciclistas experientes em dois percursos, um de 7 km e outro de 23 km.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse evento incrível!

