Tour “La Nostra Italia” destaca herança italiana em Campinas com passeio gratuito

Foto: Prefeitura de CampinasComo parte das celebrações da 29ª Semana da Comunidade Italiana, o Departamento de Turismo de Campinas realiza no sábado, 19 de abril, o Tour Campinas – Edição “La Nostra Italia” – um passeio guiado gratuito por pontos turísticos ligados à história da imigração italiana na cidade. O roteiro será feito em ônibus com acompanhamento de guia especializado, com embarque às 9h na Casa D’Itália, localizada na rua dos Bandeirantes, 367, no Cambuí.

