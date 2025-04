Trabalho e Renda oferece 950 vagas no 7º Feirão de Emprego e Oportunidades em Campinas Foto: Prefeitura de CampinasA 7ª edição do Feirão de Emprego e Oportunidades, realizado pela Prefeitura... Portal Veloz|Do R7 23/04/2025 - 11h47 (Atualizado em 23/04/2025 - 11h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de CampinasA 7ª edição do Feirão de Emprego e Oportunidades, realizado pela Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda vai oferecer 950 vagas, nesta sexta-feira, 25 de abril, no shopping das Bandeiras, avenida John Boyd Dunlop, 3900, Jardim Ipaussurama. Participam desta edição 18 empresas com suas equipes presentes no evento fazendo entrevistas e encaminhamentos durante o feirão. Entre os destaques estão 43 vagas para operador de caixa, 33 para repositor, 30 para auxiliar de limpeza e 20 para fiscal de piso. Os salários variam entre R$ 1.518,00 e R$ 3.649,00.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre as oportunidades disponíveis!

Leia Mais em Portal Veloz:

Mormaii inaugura loja em Piracicaba

Playoffs da NBA: Lakers empatam a série, Thunder e Pacers vencem de novo

De volta ao UFC? McGregor faz ‘exigências’ para retorno e desafia rival