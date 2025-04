Trabalhos de profissionais de Americana são selecionados para o maior congresso de nutrição da América Latina Foto: Prefeitura de AmericanaTrês trabalhos científicos desenvolvidos por profissionais do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi... Portal Veloz|Do R7 08/04/2025 - 12h07 (Atualizado em 08/04/2025 - 12h07 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaTrês trabalhos científicos desenvolvidos por profissionais do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e da Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia), em Americana, foram aprovados para apresentação no Ganepão 2025, o maior congresso de nutrição da América Latina. Os estudos também serão publicados na Revista BRASPEN, importante periódico científico da área de nutrição clínica no Brasil.

Saiba mais sobre esses importantes reconhecimentos e as pesquisas inovadoras no nosso parceiro Portal Veloz.

