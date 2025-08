Tráfico ordena fechamento de escolas e comércio em São Gonçalo após morte de chefe de comunidade no RJ O comércio de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ficou fechado, pelo segundo dia seguido, devido... Portal Veloz|Do R7 05/08/2025 - 10h18 (Atualizado em 05/08/2025 - 10h18 ) twitter

O comércio de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ficou fechado, pelo segundo dia seguido, devido à ordem de traficantes após a morte de Jorge Vieira Sotelo, o “G da Força”. Ele foi morto durante uma ação da Polícia Civil na comunidade da Força. No confronto, dois seguranças do bandido morreram e três criminosos foram presos. Foram apreendidos fuzis, uma pistola, drogas e motocicletas. A Polícia Civil busca agora os responsáveis pelo fechamento do comércio e das escolas na região.

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

