Trailer do Cadastro Único estará no Picerno na segunda e terça-feira A Secretaria de Inclusão Social estará com o trailer do Cadastro Único, nesta segunda (17)... Portal Veloz|Do R7 15/02/2025 - 08h25 (Atualizado em 15/02/2025 - 08h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Secretaria de Inclusão Social estará com o trailer do Cadastro Único, nesta segunda (17) e terça-feira (18), na Praça do Picerno, localizada na rua das Crianças, 85, das 9h às 12h, e depois das 13h às 15h. Na ação, serão realizadas atualizações de programas sociais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre como participar!

Leia Mais em Portal Veloz:

Prefeitura de Sumaré oferece 14 cursos gratuitos de qualificação profissional

SP ganha nova central de radares e alertas meteorológicos

Ministra anuncia gratuidade dos 41 medicamentos no Farmácia Popular