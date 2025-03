Trailer do Cadastro Único realiza ações a partir desta sexta (21) em Sumaré Foto: Prefeitura de SumaréA Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social realizará a partir... Portal Veloz|Do R7 21/03/2025 - 10h46 (Atualizado em 21/03/2025 - 10h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de SumaréA Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social realizará a partir desta sexta-feira (21) ação itinerante da Central de Cadastro Único na região da Área Cura, em Sumaré (SP). As atividades acontecerão das 9 às 12 horas e das 13 às 15 horas. Serão distribuídas senhas limitadas para o atendimento. A ação é uma parceria da Prefeitura com o Instituto Bem Querer.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre as ações do Cadastro Único em Sumaré!

Leia Mais em Portal Veloz:

Heathrow: fechamento de 4º maior aeroporto do mundo impacta 290 mil passageiros

SP sedia campeonato brasileiro de preparo de cafés especiais filtrados

Trump assina ordem executiva que desmantela Departamento de Educação dos EUA