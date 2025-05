Transição para o Cartão Pira Mobilidade termina em 30/06; veja como fazer Foto: Prefeitura de PiracicabaA Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública,... Portal Veloz|Do R7 13/05/2025 - 09h47 (Atualizado em 13/05/2025 - 09h47 ) twitter

ISABELA BORGHESE

Foto: Prefeitura de PiracicabaA Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, segue com a modernização do sistema de bilhetagem eletrônica no transporte público coletivo da cidade e disponibiliza o novo Cartão Pira Mobilidade, substituindo os antigos cartões. A troca dos cartões acontece até o dia 30/06, nas lojas Pira Mobilidade do Terminal Central de Integração (TCI) e no Terminal de Integração do Vila Sônia.

