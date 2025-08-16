Trecho da Avenida Araras será interditado a partir de segunda (18) em Limeira
Foto: Prefeitura de LimeiraAs secretarias de Obras e Serviços Públicos e dos Transportes e Mobilidade Urbana de Limeira informaram que, entre os dias 18 e 22 de agosto, a passagem sob a via férrea localizada na Avenida Araras será interditada para obras de contenção de águas.
Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre as rotas alternativas e outras informações importantes!
Leia Mais em Portal Veloz:
