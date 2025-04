Trecho da avenida Orosimbo Maia terá bloqueio viário neste fim de semana em Campinas Foto: Prefeitura de CampinasUm trecho da avenida Orosimbo Maia será bloqueado ao tráfego de veículos... Portal Veloz|Do R7 26/04/2025 - 08h21 (Atualizado em 26/04/2025 - 08h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de CampinasUm trecho da avenida Orosimbo Maia será bloqueado ao tráfego de veículos no próximo fim de semana, no sábado, dia 26 de abril, e no domingo, 27. A interdição, nos dois dias, ocorre no período das 8h às 17h.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes sobre o bloqueio viário!

Leia Mais em Portal Veloz:

3º Rota Cervejeira de Americana reúne gastronomia, cultura e música no CCL de 23 a 25 de maio

Shopping ParkCity Sumaré celebra o Dia das Mães e o Dia dos Namorados com sorteio de iPhones e vales-compras

Região de Piracicaba apresenta crescimento em vendas e locações em março