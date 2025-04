Trecho da Avenida Paulista será interditado nesta quarta (9) em Americana Foto: Prefeitura de AmericanaA Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema... Portal Veloz|Do R7 09/04/2025 - 08h26 (Atualizado em 09/04/2025 - 08h26 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaA Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), vai interditar nesta quarta-feira (9), das 8h30 às 12h30, o trecho da Avenida Paulista entre os cruzamentos com a Avenida Nossa Senhora de Fátima e a Rua Pará. A interdição será necessária para que o Departamento de Água e Esgoto (DAE) execute uma ligação de esgoto no local. A via estará devidamente sinalizada durante a realização do serviço.

