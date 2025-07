Trecho da Avenida Washington Luis será interditado nesta terça (15) em Araras Foto: Prefeitura de ArarasO Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) de Araras informou que nesta terça-feira... Portal Veloz|Do R7 15/07/2025 - 07h58 (Atualizado em 15/07/2025 - 07h58 ) twitter

Foto: Prefeitura de ArarasO Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) de Araras informou que nesta terça-feira (15), das 8h40 às 13h30, fará a interdição da Avenida Washington Luis, na altura do número 722, no sentido bairro/centro. O motivo é a manutenção da rede de energia elétrica, que será realizada pela Neoenergia – Elektro. Os motoristas devem redobrar a atenção ao trafegar pela via e buscar rotas alternativas como, por exemplo, as avenidas Michelin e Ignácio Zurita Neto.

