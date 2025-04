Trecho da Marginal Tietê, em São Paulo, continua interditado após abertura de cratera Um trecho da pista central da Marginal Tietê, importante via expressa de São Paulo, continua... Portal Veloz|Do R7 11/04/2025 - 10h06 (Atualizado em 11/04/2025 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um trecho da pista central da Marginal Tietê, importante via expressa de São Paulo, continua interditado na manhã desta sexta-feira (11) por causa de uma cratera que se abriu na via durante a chuva da tarde de quinta-feira (10). A causa do surgimento do buraco ainda não é conhecida. Motoristas são orientados a usar as pistas local e expressa para evitar o trecho interditado no sentido rodovia Castelo Branco.

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

PL diz ter conseguido assinaturas mínimas para urgência à anistia a presos do 8/1

Prefeito de Sorocaba diz colaborar com autoridades após operação sobre desvios na saúde

Zubeldía lamenta empate do São Paulo na Libertadores: ‘15 minutos nos custaram a vitória’