Trecho da Rua Índia será interditado na segunda-feira (11) em Americana
Foto: Prefeitura de Americana A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e...
A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), informou que vai interditar na segunda-feira (11), a partir das 7h, o trecho da Rua Índia que liga o Parque das Nações ao Jardim São Roque, entre a Rua Xingu e a Avenida Estados Unidos.
A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), informou que vai interditar na segunda-feira (11), a partir das 7h, o trecho da Rua Índia que liga o Parque das Nações ao Jardim São Roque, entre a Rua Xingu e a Avenida Estados Unidos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre a interdição.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: