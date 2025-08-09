Trecho da Rua Índia será interditado na segunda-feira (11) em Americana Foto: Prefeitura de Americana A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e... Portal Veloz|Do R7 09/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 09/08/2025 - 12h38 ) twitter

A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), informou que vai interditar na segunda-feira (11), a partir das 7h, o trecho da Rua Índia que liga o Parque das Nações ao Jardim São Roque, entre a Rua Xingu e a Avenida Estados Unidos.

