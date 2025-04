Trecho da rua Vicente Bellochio, no Jardim Garcia, será bloqueado nesta segunda-feira (14) em Campinas Para viabilizar uma obra da Sanasa, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) vai... Portal Veloz|Do R7 12/04/2025 - 10h25 (Atualizado em 12/04/2025 - 10h25 ) twitter

Para viabilizar uma obra da Sanasa, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) vai bloquear totalmente ao tráfego de veículos um trecho da rua Vicente Bellochio, no Jardim Garcia, na próxima segunda-feira, 14 de abril. A interdição, no cruzamento com a rua Nilo Peçanha, irá das 9h até as 15h.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre as interdições e rotas de desvio!

Leia Mais em Portal Veloz:

