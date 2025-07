Trecho de ruas próximas ao Ecoponto de Iracemápolis são interditados sem previsão para liberação do tráfego Foto: Prefeitura de IracemápolisO Departamento de Trânsito de Iracemápolis interditou temporariamente trechos das ruas Jones... Portal Veloz|Do R7 16/07/2025 - 09h58 (Atualizado em 16/07/2025 - 09h58 ) twitter

Foto: Prefeitura de IracemápolisO Departamento de Trânsito de Iracemápolis interditou temporariamente trechos das ruas Jones Incherpi e José do Carmo da Silva, no Distrito Industrial, nas proximidades do Ecoponto Municipal. A interdição começou nesta terça-feira (15), a partir das 12h, e ainda não há previsão para liberação do tráfego. A medida foi adotada devido à preparação para os trabalhos de limpeza e reorganização do Ecoponto. A recomendação é que motoristas evitem a região e busquem rotas alternativas.

