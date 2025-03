Trem intercidades usará plataforma existente em Campinas com início das obras previsto para 2026 Segundo a prefeitura, o projeto está atualmente na fase de execução do projeto básico, que...

Segundo a prefeitura, o projeto está atualmente na fase de execução do projeto básico, que deve ser concluído até setembro de 2025. Nesta terça-feira (11), uma reunião na Prefeitura de Campinas reuniu representantes da Concessionária TIC Trens e da administração municipal para apresentar detalhes do projeto do Trem Intercidades (TIC). O projeto visa conectar Campinas à capital paulista com um trem de alta velocidade, capaz de atingir até 140 km/h. As obras estão previstas para começar em 2026, utilizando uma estação já existente na cidade.

