Três linhas de ônibus terão alterações em pontos de parada em Campinas; veja região
24/05/2025 - 09h16

Os usuários do transporte público de Campinas que utilizam as linhas 371 (Estação Parque Prado), 429 (Swiss Park) e 430 (Swiss Park) devem ficar atentos às mudanças em pontos de parada, que acontecerão a partir da próxima segunda-feira, 26 de maio. As alterações foram determinadas pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec).

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre as mudanças e como elas podem afetar sua rotina!

