Três suspeitos são presos em Campinas durante furto; um carro com placas clonadas é recuperado
Um deles foi detido no local, enquanto outro foi capturado próximo à Lagoa do Taquaral...
Um deles foi detido no local, enquanto outro foi capturado próximo à Lagoa do Taquaral. Na tarde desta terça-feira (19), equipes do 8º Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam três homens em flagrante por furto em andamento na Rua Jaime Sequier, em Campinas.
Um deles foi detido no local, enquanto outro foi capturado próximo à Lagoa do Taquaral. Na tarde desta terça-feira (19), equipes do 8º Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam três homens em flagrante por furto em andamento na Rua Jaime Sequier, em Campinas.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre a ação policial e a recuperação do veículo.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre a ação policial e a recuperação do veículo.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: