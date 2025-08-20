Três suspeitos são presos em Campinas durante furto; um carro com placas clonadas é recuperado Um deles foi detido no local, enquanto outro foi capturado próximo à Lagoa do Taquaral... Portal Veloz|Do R7 19/08/2025 - 22h19 (Atualizado em 19/08/2025 - 22h19 ) twitter

Portal Veloz

Um deles foi detido no local, enquanto outro foi capturado próximo à Lagoa do Taquaral. Na tarde desta terça-feira (19), equipes do 8º Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam três homens em flagrante por furto em andamento na Rua Jaime Sequier, em Campinas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre a ação policial e a recuperação do veículo.

