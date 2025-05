Tributo “Abba The Music” é atração no Teatro Municipal de Sorocaba no dia 6 de junho Foto: Prefeitura de SorocabaA população poderá conferir o tributo ‘ABBA THE MUSIC’ no dia 6... Portal Veloz|Do R7 27/05/2025 - 08h16 (Atualizado em 27/05/2025 - 08h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de SorocabaA população poderá conferir o tributo ‘ABBA THE MUSIC’ no dia 6 de junho, às 21h, no Teatro Municipal ‘Teotônio Vilela’ (TMTV), localizado no Alto da Boa Vista. Os ingressos podem ser adquiridos online no site www.bilheteriaexpress.com.br.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse espetáculo imperdível!

Leia Mais em Portal Veloz:

Estudantes de Santa Bárbara recebem visita de ex-jogadora da seleção brasileira de basquete

Evento do SENAI promove imersão em tecnologia e carreira profissional em Santa Bárbara

Americana inaugura o Espaço TEA nesta terça-feira (27)