Trio é flagrado com mais de 800 porções de cocaína e outras drogas no bairro João Ometto em Limeira
Portal Veloz|Do R7
29/05/2025 - 08h36 (Atualizado em 29/05/2025 - 08h36 )

Nesta terça-feira (28), uma operação da Força Tática da Polícia Militar resultou na prisão de três homens por tráfico de drogas na Rua Carminé Maimone, localizada no bairro João Ometto, em Limeira (SP). De acordo com as autoridades, o local é conhecido pelo comércio de entorpecentes na cidade.

Para mais detalhes sobre essa operação e as prisões realizadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

