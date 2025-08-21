Trio é integrado ao elenco do XV de Piracicaba para a nova fase da Copa Paulista Sicredi 2025
O elenco do XV de Piracicaba conta com três novas peças incorporadas para a nova etapa da Copa Paulista Sicredi 2025. Um deles já é conhecido do torcedor quinzista. Anderson Magrão, 37 anos, retorna ao Nhô Quim após conquistar o título do Módulo II do Campeonato Mineiro pelo North Esporte Clube. Atletas do mesmo setor, Natan, 25 anos, ex-Ferroviário, e Rodrigo Carioca, 26 anos, ex-Água Santa, também foram contratados e se tornam opções para o técnico Moisés Egert.
