Trio é preso por furto qualificado e associação criminosa em Campinas Uma equipe da Guarda Municipal de Campinas prendeu três indivíduos nesta terça-feira (1º), suspeitos de... Portal Veloz|Do R7 02/07/2025 - 08h56 (Atualizado em 02/07/2025 - 08h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Uma equipe da Guarda Municipal de Campinas prendeu três indivíduos nesta terça-feira (1º), suspeitos de envolvimento em uma série de furtos de objetos do interior de veículos, especialmente nas imediações da Lagoa do Taquaral. A ação ocorreu durante um patrulhamento na Avenida John Boyd Dunlop, na região do Campo Grande.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Vereadores de Campinas rejeitam cassação do mandato de Vini Oliveira e definem pelo arquivamento de processo

Corpo de adolescente de 15 anos morta em tentativa de assalto é velado em Campinas

Cosmópolis inaugura Boutique Solidária no CRAS Andorinhas