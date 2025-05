TRT impõe limites para possível greve no transporte coletivo de Limeira Foto: Prefeitura de Americana Decisão judicial garante funcionamento mínimo da frota e reforça importância do... Portal Veloz|Do R7 30/05/2025 - 20h57 (Atualizado em 30/05/2025 - 20h57 ) twitter

Foto: Prefeitura de Americana

Decisão judicial garante funcionamento mínimo da frota e reforça importância do serviço público essencial

O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15) decidiu, nesta sexta-feira (30), que o transporte coletivo de Limeira deve manter parte significativa da frota em circulação, mesmo diante de uma eventual greve dos motoristas e cobradores. A decisão judicial veio após a Prefeitura ingressar com uma ação para evitar a paralisação completa do serviço, prevista para começar neste sábado (1º).

