Trump assina ordem executiva que desmantela Departamento de Educação dos EUA
21/03/2025 - 10h46

Foto: Mandel Ngana / AFP / CPO presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que desmantela o Departamento de Educação do país. “Os EUA gastam muito mais dinheiro por pessoa com educação do que qualquer outro país do mundo”, destacou o republicano. “Vamos devolver a educação americana aos estados americanos.” Durante o evento de assinatura, Trump também afirmou que “os custos educacionais serão menores dessa maneira e a qualidade da educação será muito, muito melhor”. Ele garantiu que as funções “úteis” do Departamento serão preservadas e redistribuídas para outras pastas do governo federal. “Por exemplo, os fundos para alunos com necessidades especiais serão mantidos e transferidos”, explicou.

