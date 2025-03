Trump confirma morte de Abu Khadija, líder do Estado Islâmico no Iraque Getty O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou a morte de Abu Khadija, líder... Portal Veloz|Do R7 15/03/2025 - 12h29 (Atualizado em 15/03/2025 - 12h29 ) twitter

Getty O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou a morte de Abu Khadija, líder do Estado Islâmico no Iraque e na Síria, na noite de sexta-feira (14). A operação, realizada na quinta-feira, foi conduzida por forças de inteligência iraquianas em parceria com a coalizão liderada pelos EUA e o governo regional curdo. “Ele foi implacavelmente caçado por nossos destemidos guerreiros”, afirmou Trump em sua plataforma Truth Social.

Para mais detalhes sobre essa importante operação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

