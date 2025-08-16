Trump diz que cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia ‘não se sustenta’ e foca em fim da guerra Foto: Reprodução/White HouseA falta de acordo para cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia foi relativizada pelo presidente dos... Portal Veloz|Do R7 16/08/2025 - 13h47 (Atualizado em 16/08/2025 - 13h47 ) twitter

Foto: Reprodução/White HouseA falta de acordo para cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia foi relativizada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, neste sábado (16). Ele alegou que a trégua temporária “muitas vezes não se sustenta” e defendeu que a melhor solução é focar em um acordo de paz para por fim definitivo à guerra.

