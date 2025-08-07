Trump e Putin marcam encontro para discutir fim da guerra na Ucrânia ReutersKremlin diz que encontro está planejado para os próximos dias data para um encontro entre... Portal Veloz|Do R7 07/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 07/08/2025 - 09h58 ) twitter

Portal Veloz

ReutersKremlin diz que encontro está planejado para os próximos dias data para um encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump já está marcada. O anúncio acontece depois de o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, ter se encontrado com o líder russo esta quarta-feira (6), naquela que teria sido uma reunião “produtiva”.

