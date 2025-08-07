Logo R7.com
Trump e Putin marcam encontro para discutir fim da guerra na Ucrânia

Kremlin diz que encontro está planejado para os próximos dias

ReutersKremlin diz que encontro está planejado para os próximos dias data para um encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump já está marcada. O anúncio acontece depois de o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, ter se encontrado com o líder russo esta quarta-feira (6), naquela que teria sido uma reunião “produtiva”.

