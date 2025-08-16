Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Trump e Putin não chegam a acordo sobre cessar-fogo na guerra entre Rússia e Ucrânia

A declaração foi feita após reunião em uma base militar americana no Alasca  O presidente...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

A declaração foi feita após reunião em uma base militar americana no Alasca. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciaram nesta sexta-feira (15) que não houve acordo para um cessar-fogo na guerra entre Rússia e Ucrânia.

Para mais detalhes sobre essa importante reunião e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.