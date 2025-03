Turismo paulista leva produtores rurais para feira mundial de frutas e verduras O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado... Portal Veloz|Do R7 27/03/2025 - 11h46 (Atualizado em 27/03/2025 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), participa da Fruit Attraction, uma das maiores feiras mundiais do setor de frutas e verduras. O evento ocorre na capital paulista, de 25 a 27 de março. Pela segunda vez no Brasil, a feira promove o comércio entre a América e a Europa e destaca o papel do país no cenário mundial.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades sobre a participação de São Paulo na Fruit Attraction!

Leia Mais em Portal Veloz:

Caminhão apresenta pane, desce de ré e deixa uma vítima fatal na Estrada Municipal José Boldrini em Indaiatuba

Homem armado é flagrado pela GCM de Sorocaba ao desenterrar réplica de pistola em área verde

Procuradoria Geral de Sumaré realiza reunião estratégica para fortalecer atuação jurídica no município