Turista rasga obra centenária em museu italiano ao tentar posar para foto

Reprodução/Instagram/tg1_rai_official Um turista desajeitado causou um prejuízo significativo a uma obra de arte de 300 anos enquanto tentava tirar uma foto na Galeria Uffizi, em Florença, na Itália. O incidente ocorreu no último sábado (21), quando o visitante, que não teve o nome divulgado, tentou imitar a pose de uma pintura do ano de 1712, assinada por Anton Domenico Gabbiani. Segundo as imagens captadas pelas câmeras de segurança, o turista tropeçou em um degrau instalado para manter a distância segura entre o público e as obras e, ao perder o equilíbrio, caiu contra a tela, rasgando a parte inferior da pintura, justamente onde está representado o pé da figura retratada. A obra, que normalmente está exposta no Palazzo Pitti, outra galeria da cidade, estava temporariamente na Uffizi para uma exposição especial. Após o dano, o quadro foi removido para reparos, conforme informou um porta-voz do museu.

