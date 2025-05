Turquia recebe reunião entre Ucrânia e Rússia marcada pelo pessimismo Foto: Handout / MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DA TURQUIA / AFPDelegações da Rússia e da... Portal Veloz|Do R7 16/05/2025 - 11h24 (Atualizado em 16/05/2025 - 11h24 ) twitter

Foto: Handout / MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DA TURQUIA / AFPDelegações da Rússia e da Ucrânia se reunirão nesta sexta-feira (16) em Istambul no primeiro encontro direto entre representantes dos países desde 2022, mas as grandes divergências e a ausência de Vladimir Putin reduziram as expectativas de uma solução rápida para o conflito.

