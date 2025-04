UD House tem espaço autoral e presença em vários ambientes na Campinas Decor 2025 A UD House, referência nacional em eletrodomésticos premium multimarcas, é uma das empresas apoiadoras da 27ª... Portal Veloz|Do R7 15/04/2025 - 11h27 (Atualizado em 15/04/2025 - 11h27 ) twitter

A UD House, referência nacional em eletrodomésticos premium multimarcas, é uma das empresas apoiadoras da 27ª edição da Campinas Decor, a mais tradicional mostra de arquitetura, decoração e paisagismo do interior paulista. A marca participa do evento com um espaço exclusivo de 40m², assinado pela arquiteta Fabiana Oliveira, além de estar presente em ambientes criados por outros profissionais convidados da mostra.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e descubra todos os detalhes sobre a participação da UD House na Campinas Decor 2025!

