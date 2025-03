Portal Veloz |Do R7

Um dos jogadores do Bragantino envolvido em acidente recebe alta hospitalar em Americana Foto: Ari Ferreira/RBB O jovem Pedro Castro, do Red Bull Bragantino, recebeu alta hospitalar após...

Foto: Ari Ferreira/RBB

O jovem Pedro Castro, do Red Bull Bragantino, recebeu alta hospitalar após ficar levemente ferido em um acidente de trânsito a caminho do CT, na manhã dessa terça-feira, 4. A liberação por parte da equipe médica do Hospital Municipal de Americana ocorreu por volta das 16h50 de ontem. Seu companheiro, Pedro Severino, permanece na UTI.

