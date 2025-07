Unesp divulga o resultado final do Vestibular Meio de Ano e do ingresso via Enem Foto: Governo de SPA Universidade Estadual Paulista (Unesp) publicou nesta sexta-feira (11) o resultado final... Portal Veloz|Do R7 11/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 11/07/2025 - 11h38 ) twitter

Foto: Governo de SPA Universidade Estadual Paulista (Unesp) publicou nesta sexta-feira (11) o resultado final do Vestibular Meio de Ano e do Processo Seletivo Unesp-Enem Meio de Ano, exames com 160 vagas nas engenharias agronômica, civil, elétrica e mecânica de Ilha Solteira, sendo 144 oportunidades no Vestibular e 16 na seleção pelas notas do Enem. Os candidatos poderão fazer a consulta nos sites da Unesp (vestibular.unesp.br) e da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br). A matrícula em primeira chamada será realizada em 14 e 15 de julho, de forma virtual, com link pelo site da Vunesp ou diretamente pelo Sistema de Graduação da Unesp (Sisgrad), no endereço http://sistemas.unesp.br/calouros.

