Unicamp abre inscrições do Vestibular 2026 nesta sexta (1º) Foto: Governo de SPA primeira fase será realizada no dia 26 de outubro de 2025,... Portal Veloz|Do R7 01/08/2025 - 10h18 (Atualizado em 01/08/2025 - 10h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Antonio Scarpinetti/SEC Unicamp

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) abre as inscrições do Vestibular 2026 nesta sexta-feira (1). O prazo vai até 1º de setembro pela internet. A primeira fase será realizada no dia 26 de outubro de 2025, e a segunda fase acontecerá nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro de 2025. Antes da primeira fase, haverá provas de Habilidades Específicas para candidatos aos cursos de Música (em setembro).

Para mais detalhes sobre as mudanças e as vagas disponíveis, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Manutenção no asfalto interdita uma faixa da Av. Major Levy Sobrinho nesta sexta-feira (1º), em Limeira

Ruas interditadas no entorno do Fórum de Limeira já estão liberadas

Sumaré inaugura nova sede do Procon e da Central 156 nesta sexta-feira (1)