Unicamp divulga datas do vestibular 2026; veja cronograma e mudanças A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) anunciou as datas e novidades para o vestibular 2026. Com mudanças no... Portal Veloz|Do R7 31/03/2025 - 11h06 (Atualizado em 31/03/2025 - 11h06 )

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) anunciou as datas e novidades para o vestibular 2026. Com mudanças no número de questões da segunda fase, além de novas obras literárias que farão parte das leituras obrigatórias nos próximos vestibulares, o cronograma e as atualizações são importantes para que os candidatos se planejem.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades!

