Uniten e “Qualifica SP – Novo Emprego” oferece 70 vagas para três cursos gratuitos de qualificação profissional em Sorocaba

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Universidade do Trabalhador, Empreendedor e Negócios (Uniten), vinculada à Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), e o Qualifica SP – Novo Emprego, programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), estão com 70 vagas abertas para três cursos gratuitos de qualificação profissional.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para mais informações sobre como se inscrever e garantir sua vaga!

