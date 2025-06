Vacinação antirrábica para cães e gatos ocorre em 10 de julho em Sumaré Foto: Prefeitura de SumaréA Secretaria de Saúde de Sumaré, por meio da Vigilância em Zoonoses,... Portal Veloz|Do R7 24/06/2025 - 08h36 (Atualizado em 24/06/2025 - 08h36 ) twitter

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de SumaréA Secretaria de Saúde de Sumaré, por meio da Vigilância em Zoonoses, informa que a vacinação antirrábica de rotina para cães e gatos, que aconteceria nesta quinta-feira (26), foi remarcada para o dia 10 de julho. A ação, realizada sempre na última quinta-feira do mês, mediante agendamento prévio, precisou ser remarcada devido a uma manutenção elétrica no Cemitério da Saudade, localizado ao lado do setor de Zoonoses.

