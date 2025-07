Vacinação antirrábica para cães e gatos segue disponível em Santa Bárbara Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’OesteImunização pode ser agendada em ponto fixo durante o ano... Portal Veloz|Do R7 23/07/2025 - 10h18 (Atualizado em 23/07/2025 - 10h18 ) twitter

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a vacinação antirrábica para cães e gatos segue disponível no município. A iniciativa gratuita é realizada pelo DVZ (Departamento de Vigilância em Zoonoses) em ponto fixo que funciona durante todo o ano, mediante agendamento. Segundo dados do Setor de Controle Animal, desde o início do ano foram imunizados 337 cães e 206 gatos.

