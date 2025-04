Vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira (7) em Cordeirópolis A Prefeitura de Cordeirópolis, por meio da Secretaria de Saúde, inicia nesta segunda-feira (7) a... Portal Veloz|Do R7 05/04/2025 - 08h06 (Atualizado em 05/04/2025 - 08h06 ) twitter

A Prefeitura de Cordeirópolis, por meio da Secretaria de Saúde, inicia nesta segunda-feira (7) a campanha de vacinação contra a gripe (influenza). As doses estarão disponíveis em todos os sete postos de saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 15h. Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento com foto e a carteira de vacinação.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre a vacinação e como se proteger contra a gripe!

