Vacinação contra a gripe tem início em Santa Bárbara; confira onde se vacinar Foto: Prefeitura de Santa Bárbara A Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste iniciou nesta quinta-feira (3)... Portal Veloz|Do R7 04/04/2025 - 08h06 (Atualizado em 04/04/2025 - 08h06 )

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou nesta quinta-feira (3) a vacinação contra a gripe no Município. Santa Bárbara, a exemplo de algumas cidades do Estado, se antecipou à estratégia nacional, que programou o início da imunização para o dia 7 de abril. Nesse primeiro dia, foram aplicadas pouco mais de 500 doses do imunizante, segundo dados preliminares da Secretaria de Saúde.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre onde se vacinar e os grupos prioritários!

