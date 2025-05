Vacinação contra a gripe ultrapassa 17 mil doses aplicadas em Americana A medida reforça o compromisso do município com a prevenção das doenças respiratórias Desde o... Portal Veloz|Do R7 06/05/2025 - 18h47 (Atualizado em 06/05/2025 - 18h47 ) twitter

A medida reforça o compromisso do município com a prevenção das doenças respiratórias. Desde o início da vacinação contra a gripe, em 2 de abril, a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, já aplicou 17.847 doses do imunizante nos públicos prioritários.

