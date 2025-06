Vagas gratuitas para aulas de Krav Magá Kids e Muay Thai são oferecidas na Fábrica de Cultura em Sumaré Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e... Portal Veloz|Do R7 20/06/2025 - 10h17 (Atualizado em 20/06/2025 - 10h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, está com inscrições abertas para aulas gratuitas de Krav Magá Kids e Muay Thai, voltadas a crianças e adolescentes. As atividades acontecem na Fábrica de Cultura, no Centro, e representam uma importante oportunidade para o público infantojuvenil praticar esportes com orientação profissional e totalmente sem custo.

Não perca essa chance! Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para mais informações sobre as inscrições e as aulas!

Leia Mais em Portal Veloz:

O que fazer em Campinas no feriado prolongado: atrações culturais, feiras e lazer para toda a família

CIM promete ampliar cuidado à saúde das mulheres em Sumaré

Centros de saúde de Campinas ficam abertos nesta sexta (20) diante do aumento de doenças respiratórias